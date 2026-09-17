Ο Εβάν Φουρνιέ, που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι με την αποστολή του Ολυμπιακού, έκανε δηλώσεις εν όψει του Super Cup της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, κάνοντας μεταξύ άλλων και τον απολογισμό της προετοιμασίας των ερυθρόλευκων.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, ρωτήθηκε αρχικά για τα συναισθήματά του για την επιστροφή στο Άμπου Νταμπι μετά το χαμένο Final Four του 2024, τονίζοντας ότι ο ίδιος προσδοκά σε μία πιο ευχάριστη εμπειρία αφού όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την τελευταία φορά ο Ολυμπιακός «ξέχασε» να φύγει με το τρόπαιο.

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