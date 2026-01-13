Αν και ο αγώνας Παρτιζάν-Ολυμπιακός την Τετάρτη (14/1, 20:30, Novasports Prime), δεν θα διεξαχθεί στην έδρα της σερβικής ομάδας, «Beograd Arena», αλλά στο ιστορικό Κλειστό Γυμναστήριο του Βελιγραδίου «Aleksandar Nikolic Hall», η δήλωση του Εβάν Φουρνιέ για «το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί», αφορά κυρίως την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί της.

Ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι τόνισε:

«Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί. Πέρυσι που έπαιξα εκεί ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί. Ήταν πολύ σκληρή ατμόσφαιρα και έντονο παιχνίδι. Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και θα δούμε».

Για την προετοιμασία σε τέτοια ματς, ο Γάλλος απάντησε: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία».

Για αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στο ματς είπε: «Όπως λέω πάντα, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να μοιράσουμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το ματς».