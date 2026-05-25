Μετά τον θρίαμβο της κατάκτησης της Euroleague στον τελικό του Final Four κόντρα στη Ρεάλ, ο Γάλλος γκαρντ και MVP του τελικού, μίλησε για το πόσο όμορφο συναίσθημα είναι να ακούει ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης.

Μετά την κατάκτηση της Euroleague και την ανάδειξή του σε MVP του Final Four, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν φανερά συγκινημένος και αποθέωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού, τονίζοντας τη σημασία της στήριξής τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί ήταν η πηγή για το κίνητρό του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr