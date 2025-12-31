Στον Ολυμπιακό μετρούν αντίστροφα εν όψει της 5ης Ιανουαρίου. Πρόκειται για την καταληκτική προθεσμία, κατά την οποία οι παίκτες πρέπει να τερματίσουν τη συνεργασία τους με έναν σύλλογο στη Euroleague για να αποκτήσουν το δικαίωμα ν’ αγωνιστούν για έναν άλλο την ίδια σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο τρέχουν οι εξελίξεις αναφορικά με την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν, που δεν είναι ευχάριστες.

Σύμφωνα με τη σερβική «mozzartsport» η Παρτιζάν «φρενάρει» την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό διότι ο δικός της μεταγραφικός στόχος, με τον οποίο θα κάλυπτε το κενό ήταν ο Κρις Σίλβα.

Ο παίκτης της ΑΕΚ επέλεξε τη Φενερμπαχτσέ και όχι τη σερβική ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, έχοντας μάλιστα ενημερώσει τους «κιτρινόμαυρους» πως θα κάνει χρήση του όρου στο συμβόλαιό του με την Ένωση για euroleague-out από την 1/1/2026.

«Δεν υπάρχει αποχώρηση… χωρίς αντικατάσταση» φαίνεται πως σκέφτονται στην Παρτιζάν. Ο διάδοχος του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας, Ζοάν Πενιαρόγια, δεν μπορεί ν’ αφήσει να φύγει ένας σέντερ που αποτελεί βασικό «πυλώνα» στη φροντ λάιν της ομάδας του, χωρίς να έχει βρει τον αντικαταστάτη του.

Μάλιστα, μεσούσης της σεζόν οι καλοί σέντερ είναι δεσμευμένοι και δυσεύρετοι.

Την Τρίτη (30/12), ο Τζόουνς αγωνίστηκε 25 λεπτά στην ήττα της Παρτιζάν από τη Βαλένθια για την 19η αγωνιστική μετρώντας 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στα 17 ματς που έχει αγωνιστεί στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν, ο Τζόουνς έχει μέσο όρο 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα μέσο όρο.

Πλέον, αναμένεται να φανεί πως θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια να αποκτήσει τον Τζόουνς.

Έως τώρα, η στάση του Ολυμπιακού ήταν πως δεν θα έμπαινε σε «πόλεμο» προσφορών με άλλους συλλόγους. Αν η Παρτιζάν δεχόταν μια ενδεχομένως πιο επικερδή προσφορά από άλλον σύλλογο, ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετείχε σε αυτό το «παιχνίδι». Αυτό είχαν διαμηνύσει οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, στον ατζέντη του 28χρονου Αμερικανού σέντερ. Περίμεναν να μείνει ελεύθερος ο Τζόουνς και είχαν διαβεβαιώσει ότι η υπογραφή με τον Ολυμπιακό θα ήταν στη συνέχεια θέμα ρουτίνας.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν χρηματικό ποσό, ώστε να αποδεσμευτεί νωρίτερα από την ομάδα του Βελιγραδίου ο παίκτης. Πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει… αλλά τα πάντα μπορεί να συμβούν έως τις 5 Ιανουαρίου.