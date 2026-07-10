Η σημαία παραμένει στον ιστό της. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον εμβληματικό της αρχηγό Κώστα Παπανικολάου, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους.

Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου έως και το καλοκαίρι του 2028, με τον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ, που έχει αγαπηθεί και καθιερωθεί όσο ελάχιστοι στην ομάδα του Πειραιά, να δείχνει έμπρακτα την πρόθεσή του να συνεχίσει να φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα, δίνοντας συνέχεια σε μία επιτυχημένη συνεργασία 15 χρόνων.

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