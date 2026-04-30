Με το… δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα πλέι οφ της Euroleague, κάνοντας το 1-0 κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα και σήμερα οι «αιώνιοι» καλούνται να διπλασιάσουν τις νίκες τους παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 της Αθήνας (22-24/5).

Οι «ερυθρόλευκοι» που τερμάτισαν πρώτοι στη regular season με «όπλο» την έδρα τους επικράτησαν με 91-70 της όγδοης Μονακό στο πρώτο ματς και απόψε (21:00) θα επιδιώξουν να κάνουν το ίδιο κόντρα στους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ για το Game 2. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί της σειράς κόντρα σε μια Μονακό που δεν δείχνει ικανή να τον απειλήσει, ούτως ώστε να έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκρισή της στο Final 4.

