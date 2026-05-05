Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί με δύο εμφατικές νίκες κόντρα στην Μονακό στο ΣΕΦ, και θέλει τη νίκη σήμερα, Τρίτη (5/5, 20:45) στο Game 3, ώστε να «σκουπίσει» τη σειρά και να προκριθεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν στη «Salle Gaston Medecin» του Μόντε Κάρλο και θέλουν να τελειώσουν την αποστολή πρόκρισης όπως δήλωσε και ο τεχνικός του, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση της αποστολής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 και 94-64 τους Μονεγάσκους στο 1ο και το 2ο παιχνίδι των πλέι οφ αντίστοιχα και απόψε διεκδικούν τη 3η νίκη τους για να πάνε… ξεκούραστοι στο Final 4 της Euroleague στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου!

