Ο Θανάσης Γιαπλές έχει φάει με το… κουτάλι τα γήπεδα. Τόσο ως πρώτος προπονητής σε αρκετές ομάδες της Basket League, με κορυφαία στιγμή της καριέρας του τη μαγική πορεία με τον ΑΓΟΡ μέχρι την ιστορική τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, όσο και ως ασσίσταντ κόουτς, με θητείες μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2020-21 και Κατάρ, όπου αναδείχθηκε πρωταθλητής του αραβικού πρωταθλήματος.

Ως εκ τούτου, η γνώμη του έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς μιλάμε για έναν τεχνικό που έχει καταγράψει αμέτρητες… εργατοώρες μπροστά σε πάγκους και ξέρει όσο λίγοι την «πορτοκαλί θεά».

Ο Χαλκιδέος τεχνικός, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τον Βίκο Ιωαννίνων, με στόχο να τον οδηγήσει στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, μίλησε αποκλειστικά στη «Ζούγκλα», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι δύο «αιώνιοι» θα βρεθούν στον φάιναλ φορ της Αθήνας.

Μάλιστα επισήμανε ότι «ο Παναθηναϊκός έχει τα φόντα όταν βρεθεί στο φάιναλ φορ να είναι το πρώτο φαβορί για την κούπα».

Ερωτηθείς για τον Εργκίν Αταμάν και για το γεγονός ότι έχει δεχτεί κριτική για τη διαχείριση που κάνει στο ρόστερ την εφετινή σεζόν και για τις δημόσιες επικρίσεις σε παίκτες του ο Θανάσης Γιαπλές χαρακτήρισε τον Τούρκο ως τον «κορυφαίο διαχειριστή ανθρώπινου υλικού ομάδας» που υπάρχει στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τίποτα δεν το κάνει τυχαία και χωρίς λόγο.

Ο έμπειρος κόουτς αναφέρθηκε στη θητεία του ως ασσίσταντ κόουτς στο «τριφύλλι», το οποίο του έχει αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις, εστιάζοντας στη μεταβατική περίοδο που είχε βρεθεί τότε η ομάδα και στις σαφώς πιο δύσκολες που επικρατούσαν τότε σε σχέση με το σήμερα.

Μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Βίκου υποκλίθηκε στον Βασίλη Τολιόπουλο, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όποιον αθλητή απογοητεύεται εύκολα», ενώ έπλεξε και το εγκώμιο του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην κουβέντα μας ο έμπειρος κόουτς δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στα του… οίκου του, τονίζοντας για τη νυν ομάδα του:

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από την άνοδο. Ο Βίκος είναι μία ομάδα με σταθερή διοίκηση, με μεγάλο μπάτζετ, με φοβερή οργάνωση και εξαιρετικό ρόστερ. Είναι μία ομάδα έτοιμη να παίξει στη μεγάλη κατηγορία».

