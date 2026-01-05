Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού από την Κωνσταντινούπολη, όπου την Τρίτη (6/1, 19:45), η ομάδα του Μπαρτζώκα θ’ αναζητήσει μία 4η διαδοχική νίκη στην Euroleague, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, με τον διεθνή άσο να τονίζει για το ματς με τον Παναθηναϊκό ότι «δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε εν όψει του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ:

Για τον Εβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Ουόκαπ επισήμανε: «Οι άνθρωποί μου, στην πατρίδα μου, με ρωτάνε πώς είναι από κοντά ως χαρακτήρας ο Εβάν Φουρνιέ. Θέλει πάντα να κερδίζει. Έχοντας παίξει δέκα χρόνια στο ΝΒΑ δεν επαναπαύεται, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται, μόνο να θέλει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη».

Για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, ο Ουόκαπ εξήγησε: «Έχουμε ενέργεια. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαμε εντός 48ώρου ένα απαιτητικό παιχνίδι, στο οποίο παίξαμε πολύ καλά. Δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα».

Για τον Μόντε Μόρις, ο Ουόκαπ σχολίασε: «Ο Μόντε Μόρις είναι υπέροχος. Από την πρώτη ημέρα κιόλας προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Είχε κάποιες απορίες, αλλά στα περισσότερα έχει προσαρμοστεί. Απορροφά τα πάντα, η μετάβασή του ήταν πολύ ομαλή».

Για την επιστροφή του Ολυμπιακού στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τις ήττες από τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, τόνισε: «Ακόμη και στη Βαλένθια η ήττα ήταν σκληρή, ακόμα και στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, αυτό που θέλουμε και εκπροσωπούμε και θέλουν και οι οπαδοί μας. Από τότε παίζουμε καλό μπάσκετ».

Τέλος, για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ουόκαπ υπογράμμισε: «Η Φενέρ έχει ένα πολύ καλό πλάνο παιχνιδιού. Η κυκλοφορία μας και η ταχύτητα θα είναι τα κλειδιά για τη νίκη επιθετικά, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, ενώ αμυντικά πρέπει να κυριαρχήσουμε στα ριμπάουντ».