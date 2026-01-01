Με το ελληνικό Clasico ξεκινά το 2026 στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός περιμένει το βράδυ της Παρασκευής (2/1, 21:15, Novasports Prime) τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Εν όψει της αναμέτρησης, ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στην ιστοσελίδα της πειραϊκής ομάδας για τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία αυτού του αγώνα, όπως και για τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει κατά την παραμονή του στην Ελλάδα.

-Έχεις παίξει σε πάρα πολλά ντέρμπι όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθεις κάτι διαφορετικό εν όψει του αυριανού;

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο, από το πρώτο μου ντέρμπι εδώ. Είναι το ίδιο για τον σύλλογο, το ίδιο για εμένα. Είναι πάντα κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, άσχετα με το εάν είναι τελικός ή ένα απλό ματς αρχές Ιανουαρίου».

-Πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν;

«Πάρα πολύ. Γενικά, έχουμε περισσότερους υγιείς παίκτες, αλλά είναι και η εξέλιξη της ομάδας. Έχουν περάσει 3-4 μήνες και βελτιώνεσαι σαν ομάδα όσο περνάει η σεζόν. Νιώθεις περισσότερο τους συμπαίκτες σου και είναι πολύ διαφορετικό με το παιχνίδι μας στα πολύ αρχικά στάδια της σεζόν».

-Θυμάσαι το πρώτο σου ντέρμπι και πώς θα περιέγραφες την αντιπαλότητα σε κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο όπως ο Μόντε Μόρις;

«Θυμάμαι το πρώτο μου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, είχα COVID όπως φάνηκε μέρες μετά το ματς και ήμουν πολύ κουρασμένος στο γήπεδο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Για τους νέους παίκτες θα τους έλεγα ότι είναι θέμα εκτέλεσης. Ναι, στα ντέρμπι η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, αλλά αγωνιστικά έχει να κάνει με την εκτέλεση. Να είσαι συγκεντρωμένος στο γήπεδο και να εκτελείς σωστά για 40 λεπτά. Οπότε, γυρνώντας πίσω τον χρόνο μπορούμε να πούμε για την ατμόσφαιρα αυτών των αγώνων κλπ., αλλά στο τέλος όλα φαίνονται στο γήπεδο».

-Αν μπορούσες να κλειδώσεις κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια ποιος θα ήταν αυτός;

«Κανέναν. Μου αρέσει να παίζω σε αυτό το γήπεδο, με πολλή ένταση. Για αυτό παίζουμε μπάσκετ, για παιχνίδια σαν και αυτά».

-Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά;

«Καλή χρονιά! Έχουμε αρκετές φιλοδοξίες για αυτή τη χρονιά, εύχομαι υγεία στις οικογένειές μας και επιτυχία. Όσον αφορά την ομάδα μας, πάμε να το κάνουμε, πάμε να κερδίσουμε τους τίτλους».