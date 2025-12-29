Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απολαυστική συνέντευξη στους EURO INSIDERS, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε έναν συμπαίκτη του και έναν αντίπαλο που τον έχουν εντυπωσιάσει.

Ο Αμερικανός παίκτης στάθηκε ιδιαίτερα στον παίκτη του Ολυμπιακού που τον εξέπληξε περισσότερο από κάθε άλλον, αναλύοντας την εμπειρία του στον Πειραιά αλλά και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε τους «ερυθρόλευκους» παρά το γεγονός πως είχε δεχθεί καλύτερη οικονομικά πρόταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ποιος παίκτης του αρέσει στον Ολυμπιακό: «Είναι τρελό να παρακολουθείς τον Σάσα Βεζένκοβ. Προσπαθώ να μαθαίνω βλέποντάς τον να παίζει. Είναι τρομερός. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται χωρίς τη μπάλα, δεν την χρειάζεται για να σκοράρει. Είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Παίρνει ριμπάουντ, στήνει σκριν και η μπάλα έρχεται στα χέρια του. Είναι αλτρουιστής και αυτό τον κάνει σπουδαίο«

Για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Άλλοι θα πουν τον Ναν ή τον Έντουαρντς. Εγώ θα πω τον Μάρκο Γκούντουριτς. Πέρυσι δεν με έβλεπε. Με ενόχλησε. Ο Φρανσίσκο με διέλυσε, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Ο Γκούντουριτς διαλύει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν τον φοβάμαι, μη με παρεξηγήσετε, απλά είναι σαν να με βλέπει και αυτό με τρελαίνει. Πέρυσι, στο πρώτο ματς των playoffs, δεν σκόραρε. Έκανα καλή δουλειά. Στα πρώτα ματς όμως είχε βάλει από 20. Ήταν αποτελεσματικός. Δεν ήξερα τι να πω»

Για το ότι παίζει στην Euroleague: «Όταν νικήσαμε το BCL, έλεγα ότι θέλω να παίξω στο NBA. Όταν κερδίσαμε το EuroCup, είχα την ευκαιρία να πάω με Two-Way, όμως είπα ότι πολλοί ονειρεύονταν να παίξουν στη EuroLeague και ήθελα να βρεθώ στο υψηλότερο επίπεδο. Είπα ότι θα αποδείξω ποιος είμαι. Δεν λέω ότι το όνειρο του NBA έχει χαθεί, αλλά την ίδια στιγμή καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου, είμαι ευλογημένος που μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το επίπεδο. Τα χρήματα μετρούν, αλλά την ίδια στιγμή, παίζεις στη EuroLeague, βλέπεις την αγάπη από τους οπαδούς, σε σέβονται κι ας είναι και οπαδοί του Παναθηναϊκού ή άλλων ομάδων. Σε αναγνωρίζουν, αγαπούν το μπάσκετ, αυτό είναι ευλογία»

Για τον Ολυμπιακό: «Σημαίνει πολλά για εμένα να παίζω στον Ολυμπιακό. Πέρυσι μείναμε με την Παρί στον Πειραιά και κοιτάζαμε το νερό με τον Τι Τζέι Σορτς. Λέγαμε ότι θα είναι τρελό να παίξουμε εδώ του χρόνου. Όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλη η ομάδα. Δεν ήρθα στον Ολυμπιακό για τα χρήματα, άφησα μία πολύ καλή πρόταση, αυτό ήταν το μέρος για εμένα. Ο προπονητής νοιάζεται και αν δω ότι νοιάζεσαι για εμένα, θα περάσω μέσα από τοίχο για εσένα. Η ομάδα έχει κάτι σπέσιαλ».