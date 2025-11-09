Αν και δυσκολεύθηκε, ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League, επικρατώντας της μαχητικής Καρδίτσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-82, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν κόντρα στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου τον τίτλο του φαβορί, έχοντας, ωστόσο, το … μυαλό και στη (νέα) διπλή αγωνιστική υποχρέωσή τους στη Euroleague που ακολουθεί, καθώς υποδέχονται τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ (12/11) και στη συνέχεια αναμετρώνται με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία (14/11).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κίναν Έβανς συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην δωδεκάδα των Πειραιωτών και έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, πετυχαίνοντας 15 πόντους σε περίπου 19,5 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο φορές προβάδισμα επτά πόντων στην πρώτη περίοδο, (16-9 και 21-14), αλλά οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 24-21, χάρη σε καλάθι του Χόρχλερ στη λήξη του δεκαλέπτου.

Με τον Έβανς να περνάει στον αγώνα με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και να ευστοχεί σε τρίποντο, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 27-21, ενώ σιγά-σιγά «άνοιξαν» το υπέρ τους προβάδισμα, το οποίο έφτασε σε διψήφιο νούμερο (37-26), 7:21 πριν τη λήξη του α΄ μέρους.

Με σερί 6-0 οι Θεσσαλοί μείωσαν σε 37-32, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν περισσότερο … Αντίθετα, με δικό του 10-0 ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το … «εύθραυστο» 45-39 σε 55-39, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Χολ ανέβασε το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο +18 (57-39), ενώ στο 23΄ με τρίποντο του Ντόρσεϊ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 21 πόντους (65-44).

Ακολούθησε ένα σερί 8-0 της Καρδίτσας που μείωσε σε 65-52, 5:14, πριν το τέλος της περιόδου, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντο του Ντέιμιαν Τζέφερσον οι Θεσσαλοί πλησίασαν στο -12 (67-55), 4:38, πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Με καλάθι του Πίτερς και τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 72-55, 3:29, πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, αλλά η Καρδίτσα κατάφερε με τρίποντο του Δίπλαρου να «ρίξει» τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (84-75), 6:24, πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Φουρνιέ με τρίποντο «έγραψε» το 87-75, ενώ ο Έβανς έδωσε με γκολ-φάουλ «αέρα» 15 πόντων στους «ερυθρολεύκους» (90-75), 4:49 πριν τη λήξη, μετατρέποντας ουσιαστικά σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης …

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Έβανς 15 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Λι 5 (1), Βεζένκοβ 4, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 19 (4), Πίτερς 15 (2), Αντετοκούνμπο 6, Χολ 15, Φουρνιέ 15 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Οκόρο 6, Μπ. Τζέφερσον 16 (3), Χόρχλερ 5, Έλις 11, Λιάπης, Ζευγαράς 2, Δίπλαρος 11 (2), Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 6 (2), Ντ. Τζέφερσον 14 (2), Μάντσεν 6 (1), Χουγκάζ.

Χα.Π