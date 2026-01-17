Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 104-89 του Αμαρουσίου στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της GBL, σε ένα παιχνίδι που συνδυάστηκε με θέαμα για τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε από νωρίς τον ρυθμό και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς άγγιξε το double-double, μετρώντας 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Απο εκεί και πέρα, 15 πόντους είχε ο Άλεκ Πίτερς, ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Για το Μαρούσι, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λόντον Περάντες με 16 πόντους, ενώ 14 πόντους είχε ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Η αναμέτρηση είχε και ιστορική χροιά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατέγραψαν ρεκόρ ασίστ στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Λίγο πριν την εκπνοή, ξεπέρασαν τις 35 τελικές πάσες –όσες είχαν σημειώσει το 2023 απέναντι στο Λαύριο– και πλέον κατέχουν το απόλυτο ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, ο Βεζένκοφ ανέβηκε στην 5η θέση των σκόρερ του Ολυμπιακού σε εύστοχα δίποντα, προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, που είχε 527.

Σε υψηλό ρυθμό κύλησε η αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να επιβάλλει από νωρίς το παιχνίδι του, και να παίρνει σταθερά το προβάδισμα. Με καλή κυκλοφορία και λύσεις από πολλούς παίκτες, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 32-22, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασαν ακόμα περισσότερο την απόδοσή τους, φτάνοντας στο +25 πριν το ημίχρονο (61-41).

Η εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον έλεγχο και τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (83-58 στο 27’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο το Μαρούσι βρήκε επιθετικές λύσεις, και μείωσε, χωρίς όμως να απειλήσει, με τον Ολυμπιακό να φτάνει τελικά στη νίκη, με 104-89.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2), Βεζένκοβ 23 (1), Παπανικολάου 4, Ντόρσεϊ 13 (3), Τζόουνς 15, Νιλικίνα 3, Γουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης 6 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15 (3), Χολ 7, Φουρνιέ 3 (1).

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σάλας 9 (1), Κινγκ, Καλαϊτζάκης 10, ΝτεΣόουζα 11, Περάντες 16 (4), Πάπας 8 (2), Μέικον 10 (2), Τουλιάτος 2, Γουίλιαμς 6, Κουζέλογλου 14, Γιαννόπουλος 3 (1).