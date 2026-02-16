Ο Εβάν Φουρνιέ έγινε ο πέμπτος διαφορετικός αθλητής του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται φέτος MVP μίας αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Ιβανώφειο επί του Ηρακλή, για τη 19η αγωνιστική της GBL, καθώς με την εμφάνισή του συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 19η αγωνιστική.

Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε στο παρκέ για 31’45” και τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (2/2 βολές, 9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 κερδισμένα φάουλ.

Πριν από τον Εβάν Φουρνιέ, από τον Ολυμπιακό, το βραβείο του MVP είχαν κατακτήσει οι Άλεκ Πίτερς (14η και 17η αγωνιστική), Ντόντα Χολ (5η), Τάιλερ Ντόρσεϊ (11η) και Τάισον Γουόρντ (16η).