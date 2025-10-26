Αγώνας γιορτή, αυτός, που έγινε σήμερα (26/10) στη Μύκονο, που εγκαινίασε το νέο της γήπεδο σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οι “ερυθρόλευκοι” ξεπέρασαν και το εμπόδιο της Μυκόνου Betsson, έκανε το 4/4 στην Stoiximan GBL και μπαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 65-91 στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι Α’ κατηγορίας σε οποιοδήποτε σπορ που διεξήχθη ποτέ στο νησί του Αιγαίου και έπιασαν την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, απουσίασαν οι Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου, αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Λι και Βεζένκοβ “πήραν φωτιά” και με συνεχόμενα τρίποντα άνοιξαν την διαφορά για τον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι παρουσίασαν εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, πέτυχαν 56 πόντους για να πάρουν τη νίκη στο ιστορικό παιχνίδι στο νησί των ανέμων.

Ο αγώνας

Το πρώτο καλάθι στο ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς ήταν τρίποντο και το πέτυχε ο Τζέρεμι Έβανς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απάντησε αμέσως με τον ίδιο τρόπο για τον Ολυμπιακό. Για τους ερυθρόλευκους στο ξεκίνημα; ξεχώρισαν οι Νιλικίνα και Βεζένκοβ, αλλά γρήγορα η Μύκονος Betsson ανέκαμψε και με την καθοδήγηση του Άπλμπι πήρε προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-18).

Στην δεύτερη περίοδο ο αγώνας χάλασε με πολλά εκατέρωθεν λάθη και ο Ολυμπιακός, που δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό πήρε 5 πόντους από Λαρεντζάκη 4 από τον Λι και με όπλο την καλή του άμυνα πήρε προβάδισμα 6 πόντων στο ημίχρονο (29-35). Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό είχε 9 ασίστ για 11 λάθη, ενώ σε ένα από αυτά ο Ντόρσεϊ έκανε επιθετικό φάουλ στον Ρέι, ο οποίος αποχώρησε και έκανε ράμματα.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του και με συνεχόμενα τρίποντα από Γουόρντ και Βεζένκοβ πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (35-47 στο 26’24”). Έκτοτε, η ομάδα του Μπαρτζώκα δεν ξανακοίταξε πίσω. Ο Νιλικίνα ήταν εξαιρετικός στην τρίτη περίοδο και έφτασε τους 16 πόντους, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πολύ ορεξάτος στο δεύτερο μέρος και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (42-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου).

Στην τελευταία περίοδο ήρθε η ώρα για τον Σέιμπεν Λι να λάμψει, ενώ ο Όμηρος Νετζήπογλου πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του Ολυμπιακού και οι ερυθρόλευκοι πήραν τελικά τη νίκη με διαφορά 26 πόντων (65-91).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Τσάνταλη, Λουλουδιάδης

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (6 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).