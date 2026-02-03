Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Dubai BC, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.
Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση των Πειραιωτών στην τρέχουσα διαβολοβδομάδα, καθώς ακολουθεί το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (06/02).
Στο σημερινό ματς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, που θα τη διατηρήσει γερά στη μάχη της πρώτης τετράδας.
Εκτός δωδεκάδας, όπως συνέβη και στο προηγούμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, έμειναν οι τραυματίες Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Κώστας Παπανικολάου, ο Όμηρος Νετζήπογλου, καθώς και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι μακροχρόνια απόντας.
Τα δεκάλεπτα:
Η δωδεκάδα των Πειραιωτών:
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ
SF: Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
β Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ