Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Dubai BC, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση των Πειραιωτών στην τρέχουσα διαβολοβδομάδα, καθώς ακολουθεί το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (06/02).

Στο σημερινό ματς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της, που θα τη διατηρήσει γερά στη μάχη της πρώτης τετράδας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση της κατατάξης, με ρεκόρ 16-8, μετρώντας πέντε σερί νίκες, ενώ στον αντίποδα οι γηπεδούχοι είναι 13οι με ρεκόρ 11-14 και κυνηγούν την είσοδό της στην πρώτη δεκάδα.

Εκτός δωδεκάδας, όπως συνέβη και στο προηγούμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, έμειναν οι τραυματίες Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Κώστας Παπανικολάου, ο Όμηρος Νετζήπογλου, καθώς και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι μακροχρόνια απόντας.

Τα δεκάλεπτα:

Η δωδεκάδα των Πειραιωτών:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ

SF: Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

β Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ