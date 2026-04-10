Μία ημέρα μετά την τεράστια εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 89-85 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ στην «888 Arena» και την μαθηματική κατάκτηση της πρωτιάς στην βαθμολογία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα με όλα όσα δεν κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός από την αναμέτρηση.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν μία εξαιρετική regular season και ετοιμάζονται να μπουν στα Play-Offs της διοργάνωσης ως ένα -αν όχι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή- φαβορί για να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου, με τους χιλιάδες φίλους των Πειραιωτών να αποθεώνουν τους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα για την επιτυχία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

