Με σημερινό δημοσίευμά της η Ισπανική ιστοσελίδα έκανε ένα μικρό αφιέρωμα στον Δομινικανό γκαρντ της Βαλένθια, με αφορμή την έναρξη των τελικών της ACB ανάμεσα στις «Νυχτερίδες» και την Μπαρτσελόνα.

Απόψε ξεκινούν οι τελικοί της ACB, ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, με τις «Νυχτερίδες» να θέλουν να ολοκληρώσουν μία ιστορική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα τελευταία παιχνίδια του Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα της ομάδας πριν αποχωρήσει με προορισμό την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

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