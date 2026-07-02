Ο Κόντι Μίλερ ΜάκΙνταϊρ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρόνια, με το paixebala.gr να παραθέτει το ιστορικό των αναμετρήσεων του 32χρονουβ γκαρντ με τον Παναθηναϊκό, εν όψει των επόμενων αναμετρήσεων των δύο αιωνίων.

Η αγωνιστική παρουσία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ απέναντι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια στη Euroleague πιστοποιεί ανάγλυφα την ικανότητά του να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και επιδραστικούς «floor generals» των ευρωπαϊκών γηπέδων.

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