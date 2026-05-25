Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ στον τελικό του Final Four της και ο Κώστας Παπανικολάου ήταν αυτός που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό του «T-Center», με τη Euroleague να απαθανατίζει τις ιστορικές στιγμές, μέσα από βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ολυμπιακός σήκωσε το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα σε αποθέωση από περισσότερους από 18.000 φίλους του που βρέθηκαν στο «T-Center» μετατρέποντάς το σε ένα δεύτερο… ΣΕΦ.

