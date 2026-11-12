Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, φτάνοντας μέχρι και στο +37 απέννατι στην Ντουμπάι, την οποία υπέταξε με 101-72, για να βελτιώσει το ρεκόρ του σε 8-3, μετά την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να αστοχούν στις πρώτες τους προσπάθειες. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο λεπτά μέχρι ο Σάσα Βεζένκοφ να ανοίγει λογαριασμό για τους ερυθρόλευκους, που έβρισκαν λύσεις κοντά στο καλάθι με τους Γουόρντ και Φουρνιέ.

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