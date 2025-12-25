Τον σεβασμό του στον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, σε δηλώσεις του εν όψει του αγώνα της Βίρτους με τους Πειραιώτες στην Μπολόνια, τονίζοντας ότι είναι μία ομάδα με έμπειρους παίκτες, που παίζουν πολλά χρόνια μαζί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Ολυμπιακός είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα με παίκτες με μεγάλη εμπειρία.

Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι ο πυρήνας των παικτών που γνωρίζονται πολύ καλά και παίζουν από μνήμης.

Αυτό σίγουρα είναι μία επιπλέον πρόκληση για εμάς, όπως κι η άμυνα πάνω σε ορισμένους παίκτες του, όπως οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με συγκέντρωση, έχοντας και τη βοήθεια των φιλάθλων μας».