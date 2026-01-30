Με τιμωρία μίας αγωνιστικής τιμωρήθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στον αγώνα στη Ρόδο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό, για την 16η αγωνιστική της GBL.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε επιπλέον με πρόστιμο 1.400 ευρώ. Στον Ανδρέα Πετρόπουλο του Κολοσσού επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 ευρώ.

Αναλυτικά, όλες οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

«64/30-1-2026 ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ),που διεξήχθη την 24-1-2026.

63/30-1-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται : 1) Στον Βεζένκοφ Αλεξάντερ Καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής μέρας και χρηματικό πρόστιμό χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) που διεξήχθη την 25-1-2026 και

2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα κατά τον ως άνω αγώνα.

62/30-1-2026 ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Επιβάλλεται στον Πετρόπουλο Ανδρέα Καλαθοσφαιριστή της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμό χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς (έργω εξύβρισης) προς αντίπαλο, για την οποία πράξη όμως δεν αποβλήθηκε από τον αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 25-1-2026, και

Απαλλάσσει την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ)για το παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς του ως άνω αθλητή, κατά τον προαναφερόμενο αγώνα.

61/30-1-2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για ρίψη αντικειμένου εντός αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ), που διεξήχθη την 24-1-2026.

60/30-1-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλει στο Εργκίν Αταμάν, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), την πειθαρχική ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, για παράπτωμα μη ιδιαίτερης βαρύτητας, που δεν συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), που διεξήχθη την 25-1-2026.

59/30-1-2026 ΜΥΚΟΝΟΣ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MYKONOS KAE) της κατηγορίας περί της μη λειτουργίας του συστήματος Precision Time, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 24.1.2026».