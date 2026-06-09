Με πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, για «εξύβριση με ακατονόμαστες φράσεις» μετά το τέλος του 2ου τελικού της Greek Basketball League προς τον Σάββα Αρώνη, αλλά και κατά των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε ποινή αποκλεισμού της έδρας για μία αγωνιστική στους πράσινους, την οποία θα εκτίσουν τη νέα αγωνιστική σεζόν και πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον διοικητικό ηγέτη των Κυπελλούχων Ελλάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

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