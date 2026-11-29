Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στην πρόσφατη θέση του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα δεχτούν κανένα μάθημα θεσμικής συμπεριφοράς.

Οι ερυθρόλευκοι αρχικά χρησιμοποίησαν καυστικό τόνο για να σχολιάσουν τις παρεμβάσεις των πράσινων σε θέματα Αθλητικής Δικαιοσύνης, πριν ακολουθήσει επίθεση προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μέσα σε 13 χρόνια έχει τιμωρηθεί με 10 χρόνια αποκλεισμού από τα γήπεδα, όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνουν οι ερυθρόλευκοι.

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