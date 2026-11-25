Μία μέρα μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να ακυρώσει την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τους Τελικούς της προηγούμενης σεζόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε ευνοϊκή στάση του αρμόδιου Οργάνου απέναντι στους πράσινους.

Oι ερυθρόλευκοι εξαπέλυσαν πυρά κατά του ΑΣΕΑΔ για την απόφαση αναστολής της ποινής αφαίρεσης δύο βαθμών στους πράσινους από το φετινό πρωτάθλημα, που είχε επιβληθεί μετά το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο εσωτερικό των διαδρόμων του ΣΕΦ μετά το πέμπτο παιχνίδι των Τελικών της Basket League, που ανέδειξε νικητή και πρωταθλητή Ελλάδας τον Ολυμπιακό.

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