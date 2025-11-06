Τα βέλη του εναντίον του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελιά εξαπέλυσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι «εκτελεί χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

Η σχετική ανακοίνωση:

«Θλίψη και οργή προκαλεί η αποκάλυψη της πλούσιας αρθρογραφίας του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, στο διαδίκτυο.

Ο νέος Αθλητικός Δικαστής, με σειρά επώνυμων δημόσιων αναρτήσεων και σχολίων του, καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επίμαχων αναρτήσεων έχουν γίνει σε γνωστά οπαδικά sites (της ομάδας του Παναθηναϊκού), όπου ο Δικαστής είναι τακτικότατος επισκέπτης.

Πρόκειται για τον Αθλητικό Δικαστή που μόλις πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απήλλαξε τον Δ. Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του.

Είναι αυτονόητο ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη».