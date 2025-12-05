Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως θα ισχύσουν κανονικά όλα τα εισιτήρια για τους φιλάθλους που τα είχαν προμηθευτεί, στον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί για τη διεξαγωγή του, μετά την αναβολή της αναμέτρησης στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου».