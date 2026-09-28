Σεπτέμβρης και η τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού άρχισε ήδη να γεμίζει. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 101-96 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα για όσα θέλουν να ακολουθήσουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» γιόρτασαν με την ψυχή τους τη νέα κατάκτησή τους, ενώ η ΚΑΕ επέλεξε να δώσει τον παλμό που επικρατεί στο λιμάνι μέσω ενός απολαυστικού βίντεο στα social media με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τραγουδάει στους ρυθμούς του «Lose Control», δημιουργώντας το κατάλληλο mood για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

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