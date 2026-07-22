Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα της φετινής μεταγραφικής περιόδου, με τον 31χρονο φόργουορντ να έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να φύγει από τη Μαδρίτη, δίχως ωστόσο να έχει φέρει κάποια επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ, ώστε να καλυφθεί το buy-out του και να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο». Οι εναλλακτικές Ολυμπιακού και Ντουμπάι.

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