Δυσάρεστα είναι τα νέα στον Ολυμπιακό όσον αφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα του διεθνούς Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει του τελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, όπου θα παραταχθούν χωρίς έναν από τους βασικούς τους ψηλούς, τη στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

Ο Μιλουτίνοφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο χέρι περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου στον ημιτελικό απέναντι στο Μαρούσι.