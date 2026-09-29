Σε ένα παιχνίδι με 22 εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Ολυμπιακός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από το Κάουνας με 91-93 της Ζάλγκιρις και έκανε το 2/2 στη φετινή Euroleague, πριν ταξιδέψει στην Μπολόνια για το παιχνίδι με τη Βίρτους (1/10, 21:30).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Έντουαρντς να ανοίγει το σκορ με σουτ από μέση απόσταση, ενώ ο Βεζένκοφ πέτυχε τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ του Γουόρντ. Ο Κάρσεν Έντουαρντς απάντησε για το 4-2 και ο Μπουτκεβίτσιους πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους για το πρώτο +7 των γηπεδούχων (9-2).

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