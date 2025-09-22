Για προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με τον Φρανκ Ντιλικινά της Παρτιζάν Βελιγραδίου κάνει λόγο ο σερβικός Τύπος. Την Κυριακή (21/9), ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο Ηράκλειο πως αναζητά διακαώς έναν γκαρντ που θα μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Πλέον, φαίνεται πως τον βρήκε στο πρόσωπο του combo γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά, ενός παίκτη με έφεση κυρίως στην άμυνα, παρά στο σκοράρισμα.

Καθώς, οι περισσότεροι γκαρντ υψηλού επιπέδου έχουν βρει ομάδα από το καλοκαίρι, στο λιμάνι στράφηκαν υποχρεωτικά σε περιπτώσεις περιφερειακών παικτών με συμβόλαιο, αλλά με δυνατότητα να παραχωρηθούν ή να «σπάσουν» το συμβόλαιό τους. Καθώς ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ δέχτηκε να παραμείνει στην Παρτιζάν με μειωμένες αποδοχές, στον Ολυμπιακό έριξαν… δίχτυα, καθώς υπάρχει περιθώριο να μείνει τόσο η Παρτιζάν, όσο και ο παίκτης ικανοποιημένος με μία πιθανή μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Ντιλικινά συμμετείχε σε 21 αναμετρήσεις στη Euroleague, έχοντας 6,1 πόντους, και 1,7 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Επιπρόσθετα είχε 54,5% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα.

Μετά τη θητεία του στη Στρασμπούρ (2015-17), επελέγη στο Νο8 του NBA ντραφτ το 2017 από τους Νιου Γιορκ Νικς. Στους Νικς αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2021, για να φορέσει τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς από το 2021 έως το 2023. Ακολούθησαν οι Σάρλοτ Χόρνετς (2023-24) και το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτιζάν.

Με τη φανέλα της εθνικής ανδρών της Γαλλίας, ο Ντιλικινά έχει κατακτήσει δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια το 2021 και το 2024, ως συμπαίκτης του Εβάν Φουρνιέ, ενώ το 2019 είχε κατακτήσει με τους «μπλε» το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επίσης με συμπαίκτη τον Φουρνιέ.