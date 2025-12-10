Ο Ολυμπιακός κατέληξε όπως φαίνεται στον παίκτη που αναζητούσε για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 30χρονο έμπειρο Αμερικανό πόιντ-γκαρντ, Μόντε Μόρις, που προορίζεται για αντικαταστάτης του άτυχου Κίναν Έβανς.

Ο Μόρις είναι εδώ και αρκετό καιρό ελεύθερος, έχοντας λάβει μέρος σε 6 παιχνίδια στο NBA με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς τον Νοέμβριο, πριν αποδεσμευθεί από την ομάδα.

Σε αυτά τα έξι ματς ο Μόρις μέτρησε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 10.8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε κατά σειρά σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς.

Στην καριέρα του, έχει καταγράψει 426 εμφανίσεις στο NBA, με 9.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ.

Σύμφωνα με το Telesport.rs που αποκάλυψε την είδηση, ο Μόρις θα λάβει 900.000 δολάρια (775.000€ με τη σημερινή ισοτιμία) για το υπόλοιπο της περιόδου. Εν ολίγοις για τους επόμενους 6,5 μήνες θα αμείβεται με περίπου 120.000 ευρώ το μήνα.