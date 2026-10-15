Έπειτα από ψηφοφορία των General Managers των ομάδων του ΝΒΑ, ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε κορυφαίος διεθνής παίκτης που δεν αγωνίζεται στο ΝΒΑ, συγκεντρώνοντας το 77% των ψήφων.

Στην 25η ετήσια έρευνα των Γενικών Διευθυντών που πραγματοποιείται παραμονές της έναρξης κάθε σεζόν, οι GMs απάντησαν σε 48 ερωτήσεις σχετικά με τις καλύτερες ομάδες, τους παίκτες, τους προπονητές και τις κινήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτός αγωνιστικής δράσης, χωρίς να επιτρέπεται να ψηφίσουν τη δική τους ομάδα ή το προσωπικό της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr