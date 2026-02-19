Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι. Ενόψει της αναμέτρησης, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας την καλή κατάσταση της ομάδας και τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου.

«Νιώθω πάρα πολύ καλά που επέστρεψα. Μέρα με τη μέρα νιώθω ακόμη καλύτερα και θα προσπαθήσω να δώσω το 100% για να βοηθήσω στην κατάκτηση ενός ακόμα Κυπέλλου», δήλωσε ο γκαρντ, επισημαίνοντας παράλληλα πως η ΑΕΚ παρά τις απουσίες της παραμένει καλή ομάδα. «Εμείς ήμασταν σοβαροί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίξαμε με υψηλή ένταση και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Άρη, ο Λαρεντζάκης τόνισε πως η ομάδα θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να δείξει σοβαρότητα: «Το Μαρούσι έπαιξε καλά και είναι μια γεμάτη ομάδα. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, να δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα και πιστεύω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να κατακτήσουμε το Κύπελλο».

Η ομάδα του Πειραιά εμφανίζεται πλήρης και δυνατή, έτοιμη να δώσει μάχη στον σημερινό ημιτελικό και να διεκδικήσει τον δεύτερο φετινό τίτλο της.