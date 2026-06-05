Ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, στο ημίχρονο του Game 2 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.
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Ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, στο ημίχρονο του Game 2 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.
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