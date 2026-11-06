Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (Novasports Prime) τον Ερυθρό Αστέρα στη «SUNEL Arena», με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να ανέβει στο 8-2 και να ξαναπιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τρίτου της κανονικής περιόδου.

Οι ερυθρόλευκοι, προέρχονται από το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» που προηγήθηκε, απέναντι σε Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, ενώ την Κυριακή πέρασαν άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου για να κάνουν το 5/5 και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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