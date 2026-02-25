Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, για την 29η «στροφή» της Euroleague.

Στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague, Ζάλγκιρις και Ολυμπιακός έχουν αναμετρηθεί 38 φορές. Οι Λιθουανοί έχουν 13 νίκες, οι Πειραιώτες 22, με τον Ολυμπιακό να «τρέχει» σερί εννέα διαδοχικών επιτυχιών απέναντι στην ομάδα του Κάουνας.

Η Ζάλγκιρις βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 16-12, έχοντας 9-4 εντός έδρας και 7-8 εκτός. Ο Ολυμπιακός καταλαμβάνει τη 2η θέση με 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας), ενώ έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό του.

