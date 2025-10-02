O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague, σε μια βραδιά που ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου πέρασε στην πρώτη θέση συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα (τους 16 στην 1η περίοδο), ενώ έκανε και 3 κλεψίματα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (είχε και 9 ριμπάουντ) μέχρι το 30ό λεπτό και έμεινε άποντος στην 4η περίοδο.

Ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, αλλά δεν ήταν σε καλή βραδιά, αφού πήρε αρκετές άστοχες προσπάθειες στο τέλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ολυμπιακό, 13 πόντους και 6 ασίστ πρόσφερε στη Ρεάλ Μαδρίτης που πανηγύρισε την πρώτη νίκη ο Γκάμπριελ Ντεκ, ενώ 9 πόντους και 8 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Φακούντο Καμπάτσο. Με 9 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα και ο Φελίθ.

O αγώνας

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε στο παρκέ για το τζάμπολ ο Ολυμπιακός. Τους Φελίθ, Αμπάλδε, Χεζόνια, Λάιλς και Ταβάρες επέλεξε στην αρχική πεντάδα ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Με τρία διαδοχικά εύστοχα τρίποντα, τα δύο από τον Ντόρσεϊ και το ένα από τον Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο ματς, δείχνοντας από νωρίς τις… άγριες διαθέσεις του (4-9). Ο Ντόρσεϊ είχε συνδεθεί με το καλάθι και σκόραρε με κάθε τρόπο, Μιλουτίνοφ και Ουόκαπ τιμώρησαν επίσης τους Μαδριλένους, για το +8 (9-17) των «ερυθρόλευκων» στο πρώτο μισό της 1ης περιόδου.

Ο Ντόρσεϊ με το 3ο εύστοχό του τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στο +9 (11-20), για να ευστοχήσει αμέσως μετά σε τρίποντο ο Βεζένκοφ για το +12 (11-23). Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εγκλωβιστεί στην εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού, με τον Χεζόνια να είναι πρώτος σκόρερ με 4 πόντους (!) και τους Λάιλς και Κράμερ να μετρούν από 3.

Ο Ντόρσεϊ δεν είχε… τελειώσει ακόμη με τα εύστοχα τρίποντα, θα μετρούσε 4/5 στο 1ο δεκάλεπτο (εκείνος έκανε το 15-26) και συνολικά 16 πόντους και ο Παπανικολάου θα έκανε 7/8 τα τρίποντα της ομάδας του Πειραιά στα πρώτα 10 λεπτά, για το 19-29 στο τέλος της 1ης περιόδου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, είχε μπει στο παρκέ 3:53΄΄ πριν το τέλος της 1ης περιόδου, κάτι που αυτόματα σήμανε την πρώτη θέση σε συμμετοχές, με 748, σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας στη 2η θέση τον πρώην αρχηγό των «ερυθρόλευκων» Γιώργο Πρίντεζη. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο αντίπαλος μετρούσε 7 εύστοχα τρίποντα, την ώρα που οι παίκτες του είχαν 2/6.

Με τους Λι, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς και Χολ ξεκίνησε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός. Ο Ταβάρες πέτυχε άμεσα 3 πόντους (21-29) και ο Μπαρτζώκας έριξε τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο παρκέ, στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague, καθώς δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Μπασκόνια στην πρεμιέρα. Με εξαίρεση δύο χαμένες βολές, ο σέντερ του Ολυμπιακού βοήθησε σημαντικά απέναντι στον θηριώδη σέντερ των γηπεδούχων, Έντι Ταβάρες.

Ο Άλεκ Πίτερς υπέπεσε σε 2ο φάουλ και έστι πριν ολοκληρωθεί το δίλεπτο έδωσε τη θέση του στον Ουόρντ. Από βολές του Λάιλς και τρίποντο του Γιουλ, οι Ισπανοί μείωσαν σε 27-31, για ν’ απαντήσει με 5 σερί πόντους ο Φουρνιέ δίνοντας ανάσα στον Ολυμπιακό (27-36).

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθούσε ν’ αντιδράσει, είχε 4 εύστοχα τρίποντα στο 2ο δεκάλεπτο έναντι ενός των Πειραιωτών. Λίγο η βιασύνη των παικτών του Μπαρτζώκα και κάποια λάθη, επέτρεψαν στους «μερένγκες» να μειώσουν και στο -3 (35-38) από τρίποντο του Χεζόνια.

Ο Ουόρντ ήταν καταλυτικός στη διαμόρφωσε του 35-44, αλλά οι Ντεκ, Καμπάτσο και Οκεκέ έφεραν τη «βασίλισσα» στον πόντο (44-45). Ο Σάσα Βεζένκοφ, όπως συνηθίζει, έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, για το 47-53 του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός μετρούσε 7/12 βολές στο ά μέρος, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης 11/12.

Μπορεί το 3ο δεκάλεπτο να ήταν το λιγότερο παραγωγικό του Ολυμπιακού με 16 πόντους (29 στο 1ο και 24 στο 2ο) , αλλά δέχτηκε και τους λιγότερους πόντους (17), με αποτέλεσμα να διατηρήσει την πρωτοπορία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με ηγέτη τον Μάριο Χεζόνια, ισοφάρισε πάντως (59-59) με τον Κροάτη να φτάνει τους 14 πόντους, για να προσπεράσει και με 62-61 μετά το τρίποντο του Αμπάλδε.

Εντούτοις, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν εκεί για την ομάδα του Πειραιά (είχε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ μέχρι την 3η περίοδο), ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 20 πόντους από τους 16 της 1ης περιόδου και ο Σάσα Βεζένκοφ διαμόρφωσε το 64-69 με 2/2 βολές (φτάνοντας τους 13 πόντους).

Τον Ντόντα Χολ έριξε στο «5» για να ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοφ με την έναρξη της 4ης περιόδου. Χαμήλωσε το σχήμα περνώντας τον Λάιλς αντί του Οκεκέ ο Σκαριόλο. Παπανικολάου και Βεζένκοφ αστόχησαν διαδοχικά έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Στο ίδιο διάστημα, κι ενώ ο Χολ υπέπεσε στο 3ο φάουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε με σερί 7-0 από Λάιλς, Ντεκ και Γκαρούμπα, και προσπέρασε με 71-69. Βεζένκοφ και μ επιχείρησαν να απειλήσουν με τρίποντα, αλλά δεν βρήκαν στόχο.

Η άμυνα του Ολυμπιακού δεν λειτουργούσε, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν λάθη, για να διευρύνει σε 10-0 το σερί της η ισπανική ομάδα (74-69) , μετά από 2/2 βολές του Φελίθ ύστερα από αντιαθλητικό του Φουρνιέ και μία του Ταβάρες. Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Ντόρσεϊ αντί του Ουόρντ… για να ξεκολλήσει επιθετικά τους Πειραιώτες.

Τελικά, αυτό το έπραξε ο Φουρνιέ (74-71), 4:19 πριν τη λήξη. Ο Ουόκαπ κέρδισε το 3ο φάουλ του Λάιλς και είχε 2/2 (74-73). Και με την είσοδό του ο Καμπάτσο (αντί του Λάιλς) πήρε το φάουλ από τον Ντόρσεϊ και διαμόρφωσε το 76-73 από τη γραμμή των βολών. Άστοχος σε δίποντο ο Φουρνιέ, άστοχος σε τρίποντο ο Ντόρσεϊ, όχι όμως ο Χεζόνια (78-73).

Κι όταν αστόχησε και ο Ουόκαπ, ο Καμπάτσο ολοκλήρωσε σερί 6-0 της ομάδας του (80-73), με 1:53΄΄ ν’ απομένουν. Ο Ολυμπιακός είχε δεχτεί 16-4 επιμέρους σκορ έως εκείνη τη στιγμή στην 4η περίοδο.

Ο Μιλουτίνοφ έχασε την μπάλα μέσα απ’ τα χέρια του παίρνοντας το ριμπάουντ μετά το άστοχο δίποντο του Φουρνιέ και στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ταβάρες διαμόρφωσε το 82-73 (18-4 το επιμέρους σκορ). Ο Μιλουτίνοφ κατάφερε… επιτέλους για τον Ολυμπιακό να βάλει την μπάλα στο καλάθι (82-75), ενώ ο Φουρνιέ κέρδισε τρεις βολές από φάου του Χεζόνια. Ο Γάλλος θα ευστοχούσε σε 2/3 (82-77) και απέμεναν 34,5΄΄.

Ο Ουόκαπ έστειλε τον Ντεκ για βολές, κι εκείνος είχε 2/2 (84-77). Ο Καμπάτσο έκλεψε από τον Ντόρσεϊ και ο Χεζόνια έκανε το 86-77. Κι όταν ο Φουρνιέ αστόχησε έξω από τη γραμμή του τριπόντου, ο Γκάμπριελ Ντεκ… απάντησε με τρίποντο στην εκπνοή (89-77)… χαρίζοντας την πρώτη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή Euroleague και υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1), Καμπάτσο 9 (1), Οκεκέ 5 (1), Χεζόνια 18 (2), Ντεκ 13 (1), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6, Ταβάρες 7, Γιουλ 6 (1), Φελίθ 9 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Ουόρντ 7, Λι 4, Βεζένκοφ 13 (1), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (4), Πίτερς, Μιλουτίνοφ 10, Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2)