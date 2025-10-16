Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Μακάμπι, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αγώνας διεξάγεται στο Βελιγράδι, όπου οι Πειραιώτες θα φιλοδοξούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των -τυπικά γηπεδούχων- Ισραηλινών, προκειμένου να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μετά την εντός έδρας ήττα από την Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Μπαρτζωκα έχει παραταχθεί (και) σε αυτό το ματς με τις γνωστές και σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται χωρίς τους τραυματίες Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς, ωστόσο καλούνται να βρουν τον τρόπο για να κατακτήσουν το ροζ φύλλο και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (2-2).

Στον αντίποδα οι Ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 1-3 στην εφετινή διοργάνωση, ενώ προέρχονται από τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Ζόρντι Αλιάγκα και Σάσο Πέτεκ.

Tα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοβ, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοβ.