Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 19:00, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της Euroleague (Novasports Prime). Οι ερυθρόλευκοι ξεκινούν τη διαβολοβδομάδα με τρεις παίκτες από την περιφέρεια και τον Μιλουτίνοφ εκτός, αφού πρώτα ήρθε η βαριά ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε στη σκληράδα του Άρη, έχασε τη συγκέντρωσή της και έπαιξε πολύ κάτω από το επίπεδό της, οπότε το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

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