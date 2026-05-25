Εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.

Όπως πληροφορείται η «Ζούγκλα», ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιγράφει ως εξής το περιστατικό:

«Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο».

Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός φακός στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με τον εφοπλιστή, εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Νέα κλιμάκωση στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση στις σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βρίσκεται σε εξέλιξη, εδώ και μερικές ώρες.

Ήδη από το περιβάλλον του Γρηγόρη Δημητριάδη έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξει δικαστική εξέλιξη αφού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ανιψιός του πρωθυπουργού είχε την πρόθεση να μηνύσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη και το περιβάλλον του που ήταν παρόντες στο ΟΑΚΑ για ό,τι συνέβη.

Η εξέλιξη των γεγονότων στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με πρωταγωνιστή τον άμεσο συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, έχει καταγραφεί ως εξής:

Στα επίσημα του ΟΑΚΑ (Telekom Center), λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώθηκε ένα σοβαρό, «θερμό» επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η αφορμή

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, κατευθύνθηκε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους.

Η κλιμάκωση

Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη άμεσα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα (όπως κασκόλ και μπουκάλια), ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα.

Σε μία άγρια κόντρα μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι και βασικός πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο των υποκλοπών, εξελίσσεται η σοβούσα κρίση στις σχέσεις του επιχειρηματία με το άμεσο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως πληροφορούμαστε, αναμένεται εμπλοκή του εισαγγελέα στην υπόθεση και μάλιστα με τη διάσταση του αυτοφώρου, αφού όπως δείχνουν τα πράγματα η εμπλεκόμενη πλευρά του θύματος φέρεται να προσανατολίζεται στην κατάθεση μήνυσης για βιαιοπραγία και όλα τα όλα τα συναφή.

Το συμβάν είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό οπαδικό επεισόδιο. Αποτελεί μάλιστα ντροπή για αγώνα ευρωπαϊκού κυπέλλου.

Μιλάμε για θεσμικά πρόσωπα, τα οποία διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, δημοσιογραφική και οικονομική καθημερινότητα της χώρας.

Πρέπει να κληθεί η αστυνομία και να προσαχθούν άπαντες οι εμπλεκόμενοι, αλλιώς είναι φανερό ότι η εικόνα που δείχνει η Ελλάδα σε έναν τελικό Final Four την εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα τιμής για τη χώρα.

Η κόντρα Δημητριάδη – Μαρινάκη καλά κρατεί, από την περίοδο που ο «Τσάρος του Μαξίμου» και ανιψιός του πρωθυπουργού διαχειριζόταν όλες τις απόρρητες υποθέσεις του κράτους ως «δεξί χέρι» του θείου του.

Το θέμα των υποκλοπών ως γνωστόν το έφερε στην επιφάνεια το δημοσιογραφικό consortium του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή το Alter Ego.

Έσκισαν την μπλούζα του Μαρινάκη

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με σκισμένη μπλούζα.

Η κόντρα συνεχίστηκε και αργότερα, αφού ο εφοπλιστής πρόλαβε να αλλάξει μπλούζα: