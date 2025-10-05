Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην πρεμιέρα του στην Stoiximan GBL, καθώς πέρασε από το Κλειστό του Αγίου Θωμά επικρατώντας του Αμαρουσίου με 81-100.

Ο Ολυμπιακός που είχε στο πλευρό του σε ακόμη ένα παιχνίδι τους αδερφούς Αγγελόπουλους, είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει ένα αρκετά ουσιαστικό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα έχοντας 12 πόντους και 4 ασίστ.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την οποία απουσίασε ο Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, ξεχώρισαν οι Γουόρντ και Βεζένκοβ, ενώ το Μαρούσι ήταν ανταγωνιστικό για 15 περίπου λεπτά και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στο ντεμπούτο του με την ομάδα είδετον Νταρίλ Μέικον να πιάνει φωτιά φτάνοντας τους 20 πόντους.

Ο αγώνας

Το Μαρούσι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έδειξε διάθεση να τρέξει το γήπεδο και μετά την είσοδο του Μέικον που πέτυχε 12 πόντους σε 3’30” έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό που χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή του σε άμυνα και επίθεση για να πάρει διαφορά.

Η πρώτη περίοδος έληξε με τους γηπεδούχους να προηγούνται για τρεις (28-25), αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός επανέφερε την τάξη.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν εξαιρετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε στην πρώτη είσοδό του στο ματς και με προσωπικές ενέργειες πέτυχε 6 γρήγορους πόντους και σε συνδυασμό με την ενέργεια των Λαρεντζάκη και Πίτερς, η ομάδα του Πειραιά βρήκε εύκολους πόντους και τη δυνατότητα να πάρει διψήφια διαφορά πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους (42-53).

Στην επανάληψη ο Σάσα Βεζένκοβ τελείωσε τις φάσεις κοντά και μακριά από το καλάθι και έφτασε τους 15 πόντους, ενώ ο Τάισον Γουόρντ συνέχισε άχαστος και οδήγησε μαζί και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ από την περιφέρεια τον Ολυμπιακό σε διαφορές άνω των 20 πόντων.

Το δεύτερο πέρασμα του Νιλικίνα από το παιχνίδι δεν ήταν τόσο αισιόδοξο, όσο το πρώτο όμως ο Γάλλος έπαιξε άμυνα στην μπάλα και συνεργάστηκε υπέροχα με τον Νίκολα Μιλουτίνοβ. Στο τέλος, ο Ολυμπιακός έκανε διαχείριση δυνάμεων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο και άφησε τον Νιλικίνα να περάσει χρόνο του παρκέ με τους νέους συμπαίκτες του.

Η διαφορά στο φινάλε έφτασε τους 19 πόντους (81-100), με τον Ολυμπιακό να κοιτάζει πλέον την Dubai BC για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague (10/10 στις 21:!5).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Μαρούσι θα παίξει με τον Προμηθέα στην Πάτρα (11/10 στις 19:00), ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (12/10 στις 19:00).