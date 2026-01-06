Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 4HD) στην Κωνσταντινούπολη ο δύσκολος αγώνας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Απέναντι στο συγκρότημα του Σαρούνας Γιασικοεβίτσιους, οι Πειραιώτες έχουν παραταχθεί με 11άδα, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και έμεινε εκτός αποστολής.

Πέραν του Γάλλου γκαρντ, εκτός έμειναν οι Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ και Γουόρντ, όπως φυσικά και οι Έβανς και Φαλ.

Όσον αφορά τη Φενέρμπαχτσε, ο Κρις Σίλβα κάνει το ντεμπούτο του με τους Τούρκους, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40

Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε: Μπόλντγουιντ, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μπιρτς, Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόστον Τζ., Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Νετζήπογλου, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Φουρνιέ.