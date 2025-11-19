Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με την Παρί την ερχόμενη Παρασκευή (21/11, 21:15) για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η ευχάριστη είδηση σήμερα στο ΣΕΦ… ακούει στο όνομα Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στη δωδεκάδα απέναντι στην ομάδα της πατρίδας του.

O Νιλικίνα είχα χάσει τα ματς με Ζάλγκιρις Κάουνας και Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague, λόγω τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους.

Όμως, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπόρεσε να… χαρεί για πολύ. Κι αυτό γιατί ο Τάισον Γουόρντ ένιωσε σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και αποφασίστηκε να μην προπονηθεί.

Ο Γουόρντ θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του.