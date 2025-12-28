Παρά τα σενάρια που τον θέλουν να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Παρτιζάν και το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραμένει κανονικά στα πλάνα της σερβικής ομάδας.

Για την αναμέτρηση με τη Σπλιτ (20:30), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας, ο Χοάν Πεναρόγια επέλεξε να συμπεριλάβει τον Αμερικανό σέντερ στη δωδεκάδα, δείχνοντας πως –τουλάχιστον προς το παρόν– δεν υπάρχει αγωνιστικό «πάγωμα» της περίπτωσής του.

Την ίδια στιγμή, οι φήμες γύρω από το μέλλον του 28χρονου ψηλού πληθαίνουν, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εμφανίζεται έτοιμος να κινηθεί, εφόσον ο παίκτης μείνει ελεύθερος από το συμβόλαιό του.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται εκτός αγωνιστικών πλάνων και να αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς θεωρείται «τελειωμένη» υπόθεση για την ομάδα.

Η δωδεκάδα της Παρτιζάν για το ματς με τη Σπλιτ απαρτίζεται από τους: Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόφσκι, Μαρίνκοβιτς, Μπράουν, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Φερνάντο, Καλάθη, Τζόουνς, με τον Πάρκερ να απουσιάζει.