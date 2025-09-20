Μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Ηράκλειο ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου, μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα προετοιμασίας Ολυμπιακός – Armani Milano.

Ο αγώνας είχε τελειώσει και οι παίκτες του Ολυμπιακού με τους προπονητές και όλο το ιατρικό team βρίσκονταν στο λεωφορείο στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού και έδιναν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.

Λίγα μέτρα πιο μακριά ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μία μητέρα με τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών.

Το τροχαίο αντιλήφθηκαν παίχτες και φίλαθλοι με το ιατρικό team του Ολυμπιακού να τρέχει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα με τον Κώστα Παπανικολάου, γνωστός για το ήθος του και την ευαισθησία του, να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο του τροχαίου για να μη δουν την μητέρα τους την ώρα οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες και την έβαζαν στο ασθενοφόρο.

Περισσότερα από 15 λεπτά ο Κώστας Παπανικολάου απασχολούσε τα δύο παιδιά κάνοντας τους ερωτήσεις γύρω από το μπάσκετ.

« Τι ομάδα είσαστε», «Ποιοι παίχτες σας αρέσουν», ήταν οι ερωτήσεις του διεθνή άσου των «ερυθρόλευκων» με τα παιδιά να απαντάνε «Ολυμπιακός», ενώ ως αγαπημένο παίχτη υπέδειξαν εκείνον.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά.

Να σημειωθεί ότι στον χθεσινό αγώνα ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε για λόγους ξεκούρασης.

Πηγή: patris.gr