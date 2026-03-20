Ανακοινώθηκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ σχετικά με όσα έλαβαν χώρα μεταξύ του Εβάν Φουρνιέ και των οπαδών του Πανιωνίου την προηγούμενη αγωνιστική με το αρμόδιο όργανο να επιβάλλει στον Γάλλο γκαρντ ποινή ενός αγώνα. Έτσι ο παίκτης θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (30/3, 21:00) για την 23η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού αντέδρασε έντονα σε ανάρμοστη συμπεριφορά οπαδού που καθόταν στα court seats του γηπέδου του «Ιστορικού», με τον αρμόδιο αθλητικό δικαστή να τιμωρεί τον έμπειρο γκαρντ για ανάρμοστη συμπεριφορά και όχι για απόπειρα βιαιοπραγίας, καθώς θεώρησε πως ο 33χρονος δεν αντέδρασε με τρόπο που να επισύρει αναβάθμιση της κατηγορίας.

