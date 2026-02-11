Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα (11/2, 21:15) για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του με μέσο όρο 11 πόντους και 7,5 ριμπάουντ στην Euroleague, μίλησε εν όψει της αναμέτρησης. Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» τόνισε τη φιλική ατμόσφαιρα που αναμένεται λόγω της καλής σχέσης μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και απηύθυνε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού.

